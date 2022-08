In campo i governatori, la Lega vuole candidare Zaia, Fontana e Fedriga (Di giovedì 11 agosto 2022) Matteo Salvini pronto a calare tre assi. Il leader della Lega starebbe pensando di candidare alle elezioni politiche del 25 settembre i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A riportarlo è la Stampa che spiega come a Salvini "farebbe piacere" Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana "se rispondessero alla chiamata alle urne, dando una mano". Secondo il retroscena l'ipotesi è stata avanzata una settimana fa, durante una riunione ristretta dei vertici leghist. L'idea è "candidarli, tutti e tre. L'ipotesi sarebbe di inserirli nel listino proporzionale, come capilista. Un modo per frenare l'emorragia di consenso e tenere Legato un elettorato fedele e, per quanto riguarda veneti e friulani, soddisfatto del governo regionale", si legge ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Matteo Salvini pronto a calare tre assi. Il leader dellastarebbe pensando dialle elezioni politiche del 25 settembre idi Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A riportarlo è la Stampa che spiega come a Salvini "farebbe piacere" Luca, Massimiliano, Attilio"se rispondessero alla chiamata alle urne, dando una mano". Secondo il retroscena l'ipotesi è stata avanzata una settimana fa, durante una riunione ristretta dei vertici leghist. L'idea è "candidarli, tutti e tre. L'ipotesi sarebbe di inserirli nel listino proporzionale, come capilista. Un modo per frenare l'emorragia di consenso e tenereto un elettorato fedele e, per quanto riguarda veneti e friulani, soddisfatto del governo regionale", si legge ...

tempoweb : In campo i governatori, la #Lega vuole candidare #Zaia, #Fontana e #Fedriga - ilnazionaleit : Elezioni politiche, in campo Fontana e i governatori leghisti? - zazoomblog : Lega governatori in campo: Salvini pensa di candidare Zaia Fontana e Fedriga come capilista per frenare l’emorragia… -