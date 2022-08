Elezioni 2022, Renzi: “Voto a terzo polo è utile, se governo non va mettiamo Draghi” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Voto al terzo polo è utile, perché mandate in parlamento persone competenti. Dopodiché, se domani c’è un governo che non funziona, si darà una mano. E mettiamo uno serio che si chiama Mario Draghi”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi al festival di Pietrasanta la Versiliana presentando il suo libro ‘Il mostro’. “Intanto il 25 settembre mettiamo un semino, poi, se il governo non funzionerà, con un gruppettino di parlamentari faremo quello che abbiamo fatto con Draghi”. “Il programma lo presenta Calenda. Va bene così. Perché quel simbolo? Perché se credi nella politica non hai paura di fare un passo indietro. Il punto – aggiunge – non è il nome del candidato, il simbolo, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilal, perché mandate in parlamento persone competenti. Dopodiché, se domani c’è unche non funziona, si darà una mano. Euno serio che si chiama Mario”. Lo dice il leader di Italia viva Matteoal festival di Pietrasanta la Versiliana presentando il suo libro ‘Il mostro’. “Intanto il 25 settembreun semino, poi, se ilnon funzionerà, con un gruppettino di parlamentari faremo quello che abbiamo fatto con”. “Il programma lo presenta Calenda. Va bene così. Perché quel simbolo? Perché se credi nella politica non hai paura di fare un passo indietro. Il punto – aggiunge – non è il nome del candidato, il simbolo, ...

