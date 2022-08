Calcio: Atalanta, lesione al bicipite femorale per Ederson (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo, 11 ago. - (Adnkronos) - Tegola Ederson per l'Atalanta. Il nuovo acquisto della squadra orobica ha riportato infatti una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Restano da valutare i tempi di recupero, ma il centrocampista brasiliano sarà indisponibile per la sfida con la Sampdoria di sabato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo, 11 ago. - (Adnkronos) - Tegolaper l'. Il nuovo acquisto della squadra orobica ha riportato infatti unaparziale minore al muscolodella coscia sinistra. Restano da valutare i tempi di recupero, ma il centrocampista brasiliano sarà indisponibile per la sfida con la Sampdoria di sabato.

susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Lesione per Ederson, salta il match con la Sampdoria - napolimagazine : ATALANTA - Lesione per Ederson, salta il match con la Sampdoria - apetrazzuolo : ATALANTA - Lesione per Ederson, salta il match con la Sampdoria - TV7Benevento : Calcio: Atalanta, lesione al bicipite femorale per Ederson - - Fantacalcio : Atalanta, si ferma Ederson: non ci sarà con la Sampdoria -