Rinnovo di Tomori, ore decisive per il prolungamento con il Milan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ore decisive per il Rinnovo di Tomori con il Milan: tutti i dettagli sulla trattativa tra il difensore e i rossoneri Stando a quanto riferito dal collega Gianluca di Marzio, questo mercoledì 10 agosto potrebbe essere il giorno buono per risolvere la situazione sul Rinnovo di Tomori con il Milan fino al 2027. La trattativa era già in fase avanzata: oggi però è previsto l'incontro con l'entourage che potrebbe portare all'accordo tra le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

