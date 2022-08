Giorgia Meloni: utero in affitto reato universale (Di mercoledì 10 agosto 2022) «La sinistra agita questi temi come bandiere ideologiche, raccontando gli italiani che con Giorgia Meloni al governo verranno colpiti i diritti e la libertà. Al contrario, noi daremo voce ai diritti... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) «La sinistra agita questi temi come bandiere ideologiche, raccontando gli italiani che conal governo verranno colpiti i diritti e la libertà. Al contrario, noi daremo voce ai diritti...

canevarius : @espressonline Il voltagabbana Calenda, invece di preoccuparsi di cosa dovrebbe dire Giorgia Meloni, è meglio che d… - LuigiZangari : RT @petergomezblog: Conte: “Non è in discussione la nostra collocazione euro-atlantica, ma io non prendo ordini da Washington, non faccio c… - WegaBass : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'Io non prendo ordini da Washington. Io sono leale con tutti i nostri alleati ma difendo gli int… - Ehi_lover : RT @M49liberorso: Matteo #Salvini: 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matt… - canevarius : @eziomauro Il voltagabbana Calenda, invece di preoccuparsi di cosa dovrebbe dire Giorgia Meloni, è meglio che dica… -