Accordo con Helbiz, gli highlights della Serie B 2022/23 all'estero su Rai Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media della Serie BKT in tutto il mondo, annuncia un nuovo Accordo con RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. grazie al quale il canale internazionale RAI Italia trasmetterà ogni settimana gli highlights del campionato di Serie BKT per la stagione 2022/2023, offrendo ad un vasto numero di connazionali all'estero lo spettacolo di un campionato che si preannuncia spettacolare.Gli highlights del Campionato di B saranno trasmessi all'interno del programma "Casa Italia", ogni martedì a partire dal prossimo 20...

