Un posto al sole, torna un'attrice amatissima: ecco chi è (Di martedì 9 agosto 2022) La soap più longeva della televisione italiana è sicuramente Un posto al sole. La bella Elena, interpretata da Valentina Pace, è da diverso tempo che non vi appare più e in molti si sono chiesti se il suo allontanamento sia davvero definitivo. Ultimamente, però, ha fatto chiarezza sulla faccenda Gli appassionati fan di Un posto al sole si sono affezionati davvero molto a Elena Giordano. La donna, infatti, interpreta un personaggio molto indipendente e questo aspetto del suo carattere ha coinvolto molto tutti i telespettatori. Le sue travagliate storie d’amore, inoltre, ha tenuto davvero chiunque con il fiato sospeso. Spieghiamo, allora, cosa sia accaduto alla bella Elena nell'appassionante soap. In prima battuta è stata l'amante di Michele, nonostante questo fosse sposato con la brava Silvia. Successivamente ha avuto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022) La soap più longeva della televisione italiana è sicuramente Unal. La bella Elena, interpretata da Valentina Pace, è da diverso tempo che non vi appare più e in molti si sono chiesti se il suo allontanamento sia davvero definitivo. Ultimamente, però, ha fatto chiarezza sulla faccenda Gli appassionati fan di Unalsi sono affezionati davvero molto a Elena Giordano. La donna, infatti, interpreta un personaggio molto indipendente e questo aspetto del suo carattere ha coinvolto molto tutti i telespettatori. Le sue travagliate storie d’amore, inoltre, ha tenuto davvero chiunque con il fiato sospeso. Spieghiamo, allora, cosa sia accaduto alla bella Elena nell'appassionante soap. In prima battuta è stata l'amante di Michele, nonostante questo fosse sposato con la brava Silvia. Successivamente ha avuto ...

Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - Birobiro72 : RT @BrandauerLudwig: AL COMUNISTONE FRATE IANNO ( ORDINE ECCLESIALE DEI CAPPUCCINI) NON BASTANO 20 MILA EURO MESE ( SAPETE COM. E',L.INFLAZ… - BrandauerLudwig : AL COMUNISTONE FRATE IANNO ( ORDINE ECCLESIALE DEI CAPPUCCINI) NON BASTANO 20 MILA EURO MESE ( SAPETE COM. E',L.INF… - minipimer : @GiorgiaMeloni ...e ascoltano le frasette concordate da quei 4 caporaletti a peso specifico nullo che ti inseguono… - biagioliva8811 : @GuidoCrosetto non te la prendere Guido , costui cerca un posto al sole .... -