Mahmood si esibisce al Sunny Hill Festival di Dua Lipa

Leggi su zon

(Di lunedì 8 agosto 2022) Personalmente invitato da Duasi è esibito al “” di Pristina nel Kosovo. L’evento, una delle più importanti manifestazioni musicali dei Balcani, è stato fondato nel 2018 da Duae suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma con origini kosovare. Nelle precedenti edizioni, sul palco si sono esibiti artisti del calibro di Miley Cyrius, Martin Garrix e Calvin Harris, per fare dei nomi. Dopo che è stati costretti ad annullare le edizioni del 2020 e del 2021 a causa del Coronavirus, quest’anno le attese per ilerano alle stelle, e non si è certo rimasti delusi. Con una media di quasi 25 mila spettatori al giorno, ilsi è svolto dal 4 al 7 agosto in cui si ...