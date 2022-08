La Stampa: chissà se Morata tornerebbe a Torino dopo aver visto in azione l’Atletico e la Juve (Di lunedì 8 agosto 2022) Colpita dal fuoco amico di Morata, scrive oggi la Stampa, la Juve è caduta ieri rovinosamente contro l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato. La tripletta dell’ex bianconero ha messo a nudo tutti i limiti e i problemi della squadra di Allegri Tra una settimana l’attende l’esordio in campionato con il Sassuolo e la squadra non sembra affatto pronta ad affrontare una simile prova. La Juve non aveva mai perso 4-0 un test nel pre-campionato (il gol di Cunha al 91? peggiora il 3-0 dello scorso anno a Barcellona) e basterebbe questo precedente storico per far scattare l’allarme in una squadra che a Ferragosto non potrà sbagliare nulla La tripletta dell’ex Morata ha messo letteralmente in ginocchio la formazione bianconera e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Colpita dal fuoco amico di, scrive oggi la, laè caduta ieri rovinosamente controMadrid nell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato. La tripletta dell’ex bianconero ha messo a nudo tutti i limiti e i problemi della squadra di Allegri Tra una settimana l’attende l’esordio in campionato con il Sassuolo e la squadra non sembra affatto pronta ad affrontare una simile prova. Lanon aveva mai perso 4-0 un test nel pre-campionato (il gol di Cunha al 91? peggiora il 3-0 dello scorso anno a Barcellona) e basterebbe questo precedente storico per far scattare l’allarme in una squadra che a Ferragosto non potrà sbagliare nulla La tripletta dell’exha messo letteralmente in ginocchio la formbianconera e ...

