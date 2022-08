Ilary Blasi lascia tutto: "Totti ha portato via le sue cose" (Di lunedì 8 agosto 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono giunti, forse definitivamente, ai titoli di coda. Pare che l’ex capitano della Roma stia radunando le sue cose e lasciando la villa all’eur. La soap opera che vede coinvolti Francesco Totti ed Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo e stimolante capitolo. Non sappiamo ancora se si tratterà del capitolo conclusivo, ma di sicuro siamo molto vicini all’epilogo. Pare infatti che l’ex capitano della Roma stia facendo i bagagli. Non ci sono notizie in merito alla nuova destinazione che lo attende, ma sembra notizia sicura quella di un’imminente trasloco. Francesco Totti starebbe raccogliendo tutti gli averi accumulati nel corso della sua vita coniugale e lasciare la casa nel quartiere Eur ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) Francescosono giunti, forse definitivamente, ai titoli di coda. Pare che l’ex capitano della Roma stia radunando le suendo la villa all’eur. La soap opera che vede coinvolti Francescoedsi arricchisce di un nuovo e stimolante capitolo. Non sappiamo ancora se si tratterà del capitolo conclusivo, ma di sicuro siamo molto vicini all’epilogo. Pare infatti che l’ex capitano della Roma stia facendo i bagagli. Non ci sono notizie in merito alla nuova destinazione che lo attende, ma sembra notizia sicura quella di un’imminente trasloco. Francescostarebbe raccogliendo tutti gli averi accumulati nel corso della sua vita coniugale ere la casa nel quartiere Eur ...

