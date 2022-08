Il caos nel centrosinistra continua (Di lunedì 8 agosto 2022) Il giorno dopo lo «strappo» di Calenda la situazione nel centrosinistra non fa altro che confermare come quella che Enrico Letta stava tentando di costruire «non per governare», parole sue, era davvero l'accozzaglia più divisa, distante, lontana che forse si sia mai vista nella storia della politica. Dal mattino infatti è stato un susseguirsi di attacchi incrociati tra Azione, Pd, + Europa, Verdi e Si. Tutti contro Calenda, Calenda contro tutti. Ma la situazione ribolle anche dentro i partiti, soprattuto al Nazareno. Tutti si dicono compatti, ed uniti con il Segretario, ma dentro c'è chi comincia a guardare a sinistra, direzione Movimento 5 Stelle. «I sondaggi non ci danno al 30%, all'uninominale il centrodestra farà man bassa; serve il M5S, servono i grillini...», vocifera qualcuno. Una scelta che politicamente Letta, per alcuni osservatori il vero sconfitto fino a ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Il giorno dopo lo «strappo» di Calenda la situazione nelnon fa altro che confermare come quella che Enrico Letta stava tentando di costruire «non per governare», parole sue, era davvero l'accozzaglia più divisa, distante, lontana che forse si sia mai vista nella storia della politica. Dal mattino infatti è stato un susseguirsi di attacchi incrociati tra Azione, Pd, + Europa, Verdi e Si. Tutti contro Calenda, Calenda contro tutti. Ma la situazione ribolle anche dentro i partiti, soprattuto al Nazareno. Tutti si dicono compatti, ed uniti con il Segretario, ma dentro c'è chi comincia a guardare a sinistra, direzione Movimento 5 Stelle. «I sondaggi non ci danno al 30%, all'uninominale il centrodestra farà man bassa; serve il M5S, servono i grillini...», vocifera qualcuno. Una scelta che politicamente Letta, per alcuni osservatori il vero sconfitto fino a ...

petergomezblog : Scuola, le graduatorie per l’assegnazione dei supplenti nel caos. I sindacati: “Così anche l’anno scorso, il proble… - FratellidItalia : ?? Da 3 anni ormai la scuola italiana è nel caos, Speranza e Bianchi rimandati a settembre? No, bocciati! - mttslv : Se sul caso ucraino potevano esserci (tanti) dubbi, la visita di Pelosi a Taiwan dovrebbe mostrare chiaramente chi… - glooit : Il caos nel centrosinistra continua leggi su Gloo - solonews1011 : RT @Immortale_89: @rusembitaly Sì, però accannate. Se sapete qualcosa, anche lato Italia, in seguito alla vostra missione a Bergamo, ditelo… -