Corriere dello Sport – Luis Alberto spera ancora nel Siviglia | Isco non lo esclude

(Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 09:00:00 Il: ROMA – Una scossa dalla Spagna. Ilha annunciato, trequartista ex Real Madrid, svincolato. Contratto biennale e attesa per le visite mediche. Nella passata stagione appena 14 presenze e un minutaggio ridotto nella Liga.rà? Non è detto. Il numero 10 della Lazio non molla.di tornare a casa, nel club d’origine, e di ritrovare Lopetegui, suo antico estimatore. Solo con l’ex ct delle Furie Rosse era riuscito a entrare nel giro della nazionale,Enrique lo considera poco e lo ha convocato (senza utilizzarlo) soltanto una volta. Come Sarri, predilige centrocampisti più dinamici, votati al pressing. E può scegliere senza abbassare il livello, anzi. Pedri e ...

AliprandiJacopo : ?? Sul Corriere dello Sport di oggi uno speciale di 25 pagine su Dybala realizzato da @Marco_Evang e Massimo Perrone… - antoniomarchi23 : RT @fcin1908it: Inter-Villarreal 2-4 Juve-Atletico Madrid 0-4 Il Corriere dello Sport non si smentisce mai - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Roma da paura ?? #Raspadori, il #Napoli rilancia ?? Il #City… - calciomercatoit : ?? #RassegnaStampa #8agosto #PrimaPagina Corriere dello Sport - Danyinter91 : RT @fcin1908it: Inter-Villarreal 2-4 Juve-Atletico Madrid 0-4 Il Corriere dello Sport non si smentisce mai -

Corriere dello Sport

E a sera lo ha ripetuto al, con toni meno diplomatici: "Non ho mai visto un simile ... Eppure ancora gli brucia quella battuta che Calenda diceva in giro alla vigiliastrappo: "Con ...... esultanza gol Fabian Ruiz Questa volta si fa, scrive ilSport a proposito del passaggio di Fabian Ruiz al Psg. L'offerta del club francese è di 25 milioni più bonus Allo spagnolo sono ... Allegri amaro: "Serve più attenzione. Col Sassuolo sarà un'altra Juve" ROMA - Esordio di Paulo Dybala all'Olimpico. I 65mila tifosi presenti si sono scatenati per far sentire tutto il loro sostegno alla Joya, prima nel corso della presentazione poi durante la partita. I ...Lopetegui prende l’ex Real (svincolato), però il Mago non molla e vuole tornare a casa. Lotito per Ilic ha fretta: spunta anche il Milan ...