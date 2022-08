LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Fernandez in pole su Roberts ed Ogura. 5° posto per Vietti (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 DALLE 13.35 17.01 Si conclude una lunga giornata dedicata al Motomondiale. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti da Silverstone in vista delle gare di domani. Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, buona serata! 16.58 Vietti scatterà quinto alle spalle di Arenas, mentre è da evidenziare la negativa sessione dello spagnolo Aron Canet (Aspar) che ha concluso con il 10mo posto. 16.55 La graduatoria della Q2. 1 37 A. Fernandez 2:04.103 2 16 J. Roberts +0.034 3 79 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 DALLE 13.35 17.01 Si conclude una lunga giornata dedicata al Motomondiale. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti da Silverstone in vista delle gare di domani. Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, buona serata! 16.58scatterà quinto alle spalle di Arenas, mentre è da evidenziare la negativa sessione dello spagnolo Aron Canet (Aspar) che ha concluso con il 10mo. 16.55 La graduatoria della Q2. 1 37 A.2:04.103 2 16 J.+0.034 3 79 A. ...

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tra poco la qualifica - #Moto2 #Bretagna #DIRETTA: #qualifica - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale. Aggiornamenti dalle 16.10 - #Moto2… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #BritishGP #SilverstoneGP Out #SamLowes, dichiarato 'unfit' dopo la caduta delle Free Practice 1 - https://t.co… - motograndprixit : #Moto2 #BritishGP #SilverstoneGP Out #SamLowes, dichiarato 'unfit' dopo la caduta delle Free Practice 1 - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team @AsparTeam ha preceduto @Afernandez37 e #Canet - -