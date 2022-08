A Impegno Civico l’8% dei collegi | con Di Maio Letta chiude tutti gli accordi possibili Ancora aperta l’ipotesi del ministro candidato col Pd

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la chiusura dell’accordo tra Pd-Verdi e Sinistra italiana in vista delle elezioni del 25 settembre, il segretario dem Enricoha annunciato di aver raggiunto l’accordo anche con il leader di, Luigi Di, dopo aver chiuso l’ultimo accordo per definire i margini della coalizione di centrosinistra, ha dichiarato: «Chiudiamo la partita più complicata, con la costruzioni di alcune liste che possono competere con la destra: un lavoro difficile e complicato. Ringrazio Azione e +Europa, con cui abbiamo siglato un patto di governo lungimirante». Il segretario del Pd, poi, si è detto «molto contento di poter annunciare l’intesa con, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale». Sui seggi uninominali l’accordo ...

lorepregliasco : Alla luce delle intese tra PD e Azione/+Europa, Sinistra/Verdi e Impegno Civico questa dovrebbe essere la distribuz… - simofons : Mi piacerebbe conoscere il tipo di persona che si sentirebbe rappresentato da Impegno Civico di Di Maio e Tabacci.… - Agenzia_Ansa : FLASH Il segretario del Pd Enrico Letta annuncia l'accordo politico anche con Impegno civico di Luigi Di Maio: 'Sono molto contento' #ANSA - ultimora_pol : #Italia Analisi di Pregliasco di YouTrend sulla divisione dei collegi nel centrosinistra: PD 57% Azione/+Europa 24%… - manig0ldo : RT @Agenzia_Ansa: FLASH Il segretario del Pd Enrico Letta annuncia l'accordo politico anche con Impegno civico di Luigi Di Maio: 'Sono mol… -

