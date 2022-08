Milan, la verità su Bennacer e il Liverpool (Di venerdì 5 agosto 2022) La crescita mostrata da Ismael Bennacer con il Milan nell’ultimo biennio non è passata di certo inosservata. Il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) La crescita mostrata da Ismaelcon ilnell’ultimo biennio non è passata di certo inosservata. Il centrocampista...

Hakan_matata : @SoloMilan68 Questi pensano che Pioli e il resto dello staff siano orbi, che non vedano le caratteristiche di tutti… - NiccolFrancesc6 : @Matteo94297952 @liuk_00 @ElTrattore @FusatoRiccardo Coppa Italia e Supercoppa sono trofei e vanno vinti. Poi abbia… - Affaritaliani : Calciomercato Milan: Frattesi, Fofana, Sarr... la verità sui colpi rossoneri - Manueldoro26 : @Asllanismo_ @RobeV1980 @Alex_Cavasinni Asllani per me è un grandissimo colpo, l’avrei proprio voluto al Milan ti dico la verità. - herzoa : @LeviAck8_ fanno tutti complimenti al Milan poi quando devono fare le griglie esce la verità -