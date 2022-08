Matt Dillon premiato a Locarno. Con la fidanzata italiana Roberta Mastromichele al suo fianco

Leggi su amica

(Di venerdì 5 agosto 2022), conalFilm Festival 2022. L’attore 58enne è statoalla carriera con il prestigioso Lifetime Achievement Award (foto Ipa), visibilmente emozionato, riceve alFilm Festival 2022 (in cartellone dal 3 al 13 agosto) il Lifetime Achievement Award, prestigioso premio alla carriera. E al suo, sul red carpet in Piazza Grande, c’è la. “Amiamo la sua idea di cinema americano” Dopo la star “a distanza” Brad Pitt, che ha smentito in collegamento con il festival svizzero il suo ritiro dalle scene, è il momento dell’evergreen attore 58enne. ...