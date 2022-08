Calcio: Tar Lazio respinge ricorsi, Campobasso e Teramo escluse dalla Serie C (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 go. - (Adnkronos) - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Campobasso contro la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Confermata dunque l'esclusione della squadra molisana dalla Lega Pro. Analogo verdetto è stato emesso anche per il Teramo. I due club avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi contro l'esclusione decisa dal Collegio di Garanzia del Coni dopo lo stop pronunciato da Covisoc e Figc. Per quanto riguarda il Campobasso, inoltre, secondo i giudici amministrativi "non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di Serie D". A beneficiare dell'esclusione delle due squadre sono Fermana (retrocessa nell'ultimo campionato di Serie C) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 go. - (Adnkronos) - Il Tar delha respinto il ricorso presentato dalcontro la mancata iscrizione al prossimo campionato diC. Confermata dunque l'esclusione della squadra molisanaLega Pro. Analogo verdetto è stato emesso anche per il. I due club avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi contro l'esclusione decisa dal Collegio di Garanzia del Coni dopo lo stop pronunciato da Covisoc e Figc. Per quanto riguarda il, inoltre, secondo i giudici amministrativi "non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato diD". A beneficiare dell'esclusione delle due squadre sono Fermana (retrocessa nell'ultimo campionato diC) e ...

