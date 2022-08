Sondaggi: calano FdI e Lega, crescono Fi, Pd, Azione e sinistra. Stabile il M5s. Centrodestra al 43,7%, centrosinistra (con Calenda) al 34,6% (Di lunedì 1 agosto 2022) Cala – per la prima volta da settimane – il dato di Fratelli d’Italia, che perde 0,8 punti percentuali restando su un comunque ragguardevole 24,2%. Mentre guadagna lo 0,5% il Partito democratico, che tallona il partito di Giorgia Meloni al 23,7%. A dirlo è il Sondaggio settimanale del lunedì realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, secondo cui cala anche la Lega (che scende al 12% dal 12,4% di lunedì scorso) e invece sale Forza Italia (dal 7,1% al 7,5%). Nel complesso quindi la coalizione di Centrodestra arretra dello 0,8% e si assesta al 43,7%, una percentuale che se confermata le garantirebbe la maggioranza assoluta del prossimo Parlamento. Tra le forze a vario titolo ascrivibili al centrosinistra, invece, la federAzione Azione/+Europa guadagna un altro 0,8% arrivando al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Cala – per la prima volta da settimane – il dato di Fratelli d’Italia, che perde 0,8 punti percentuali restando su un comunque ragguardevole 24,2%. Mentre guadagna lo 0,5% il Partito democratico, che tallona il partito di Giorgia Meloni al 23,7%. A dirlo è ilo settimanale del lunedì realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, secondo cui cala anche la(che scende al 12% dal 12,4% di lunedì scorso) e invece sale Forza Italia (dal 7,1% al 7,5%). Nel complesso quindi la coalizione diarretra dello 0,8% e si assesta al 43,7%, una percentuale che se confermata le garantirebbe la maggioranza assoluta del prossimo Parlamento. Tra le forze a vario titolo ascrivibili al centro, invece, la feder/+Europa guadagna un altro 0,8% arrivando al ...

