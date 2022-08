Migranti Ocean Viking | il Comune di Salerno dispone la quarantena

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, per quanto di sua competenza, sta supportando le operazioni inerenti l’arrivo al porto didella navecon a bordo circa quattrocento. Ilè impegnato a garantire il supporto logistico a tutta l’operazione coordinata dal Ministero degli Interni ed allo stesso tempo a vigilare su ogni problematica inerente la sicurezza e la salute tanto deiquanto della popolazione. Si concorda pertanto con l’indicazione della Regione Campania di stabilire unaprecauzionale a bordo , eccezion fatta per i minori, per iessendo stati già accertati diversi casi di Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PaoloCaminiti1 : RT @MediasetTgcom24: Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti htt… - gianluigidellac : RT @MediasetTgcom24: Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti htt… - RivieccioNicola : Migranti: De Luca, focolaio #Covid a bordo #OceanViking, stop sbarco - Campania - - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti htt… - MediasetTgcom24 : Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti -

Focolaio covid a bordo dellaViking, la nave della Ong che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 387salvati nel Mediterraneo. Tra questi, 149 sono minori, molti dei quali non accompagnati, 209 uomini e 29 donne. A ...Un focolaio e irestano sulla nave. 'In relazione alla naveViking attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata dai primi sbarchi di, la ...Il presidente della Regione Campania, Vincendo De Luca, ha bloccato lo sbarco dei migranti giunti a Salerno a bordo della Ocean Viking per la presenza a bordo di un focolaio Covid. "In relazione alla ...NAPOLI (ITALPRESS) - "In relazione alla nave "Ocean Viking" attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata d ...