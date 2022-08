Gran Bretagna, il principe Carlo accettò un milione di sterline dai Bin Laden (Di lunedì 1 agosto 2022) Il denaro fu donato dalla famiglia del fondatore di Al Qaeda a una fondazione benefica. Ma l'ente contesta: 'Effettuate tutte le valutazioni del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 agosto 2022) Il denaro fu donato dalla famiglia del fondatore di Al Qaeda a una fondazione benefica. Ma l'ente contesta: 'Effettuate tutte le valutazioni del ...

SimoPillon : ?? La Gran Bretagna chiude definitivamente la clinica Tavistock and Portman dove si cambiava sesso ai bambini con so… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno John Singer Sargent, Garofano, giglio, giglio, rosa, 1885–1886, Tate Britain, Londra, G… - lucaVdA : RT @Etruria72: Denaro contante é democrazia e libertà. Ricordando che non esistono limiti ai pagamenti con denaro liquido in Germania, Irl… - ailinon80 : RT @Gianl1974: Saranno navi anti-mine, finora stiamo parlando del trasferimento di due navi. Ora l'esercito ucraino viene addestrato su di… - Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :La battaglia di #Minden si svolse il #1agosto 1759 durante la guerra dei sette anni tra l'armata fran… -