Siccità, Enel: "Lago Fedaia usato per sistema idrico Veneto"

La morsa della Siccità che da settimane sta attanagliando l'Italia si fa sentire anche in Veneto. Al punto che il Lago alpino Fedaia, situato nelle Dolomiti di Fassa nel comune di Canazei, viene utilizzato come fonte di approvvigionamento idrico. Lo conferma l'Enel, alla quale il Genio civile della Provincia di Belluno ha affidato in concessione l'utilizzo dell'acqua a fini idroelettrici. "A partire da inizio giugno, l'acqua del bacino viene impiegata per alimentare il sistema idrico della regione a fini irrigui, alla luce dello straordinario periodo siccitoso", ha spiegato la società.

