Bologna: ipotesi Shomurodow per l’attacco (Di domenica 31 luglio 2022) Nessuna cessione e tre innesti. Questa la politica dell’AD Fenucci per completare la rosa del Bologna: per l’attacco ipotesi Eldor Shomurodow dalla Roma, la trattativa sembra in fase avanzata. Eldor Shomurodow ipotesi prestito al Bologna Il mercato della Roma guarda anche alle uscite per riequilibrare la rosa di José Mourinho e i conti del club, Eldor Shomurodow ,attaccante uzbeko, pagato 18 milioni di euro più bonus, è entrato prepotentemente nel mirino del Bologna e potrebbe rappresentarne l’occasione. Persa l’opportunità con Lucca soffiato via dall’Ajax, Shomurodow potrebbe essere per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic una ottima consolazione. Rapido nei primi metri e discretamente veloce nel lungo, molto bravo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) Nessuna cessione e tre innesti. Questa la politica dell’AD Fenucci per completare la rosa del: perEldordalla Roma, la trattativa sembra in fase avanzata. Eldorprestito alIl mercato della Roma guarda anche alle uscite per riequilibrare la rosa di José Mourinho e i conti del club, Eldor,attaccante uzbeko, pagato 18 milioni di euro più bonus, è entrato prepotentemente nel mirino dele potrebbe rappresentarne l’occasione. Persa l’opportunità con Lucca soffiato via dall’Ajax,potrebbe essere per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic una ottima consolazione. Rapido nei primi metri e discretamente veloce nel lungo, molto bravo ...

Nutizieri : Ferrara, donna trovata morta in casa. Ipotesi avvelenamento - news_bologna : Bimbo morto a Sharm, i genitori sentiti per due ore. Le ipotesi sulle cause del decesso - Marilenapas : RT @direpuntoit: Cade la pista palestinese per la strage di Bologna del 2 agosto 1980: nelle ultime carte desecretate 'non c'è nulla sull'i… - ayurbea : RT @direpuntoit: Cade la pista palestinese per la strage di Bologna del 2 agosto 1980: nelle ultime carte desecretate 'non c'è nulla sull'i… - gervasoni1968 : RT @direpuntoit: Cade la pista palestinese per la strage di Bologna del 2 agosto 1980: nelle ultime carte desecretate 'non c'è nulla sull'i… -