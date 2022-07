Will Smith si scusa ancora per lo schiaffo a Chris Rock: “Ho cercato di parlarci ma lui non vuole”. Poi, al pubblico: “Ho fatto una cosa orribile, mi impegnerò per tornare a essere amici” (Di sabato 30 luglio 2022) Quattro mesi dopo lo schiaffo in diretta agli Oscar al conduttore Chris Rock, Will Smith è tornato a scusarsi pubblicamente con il comico, che appena due giorni fa aveva parlato in un’intervista dell’episodio con un perentorio “chiunque dica che le parole fanno male, non è mai stato preso a pugni in faccia”. E proprio le parole di Rock hanno innescato il ritorno in pubblico, o meglio, sul web, di Smith che per scusarsi ha usato una formula un po’ prevedibile dicendosi “profondamente pentito” e definendo “inaccettabile” la sua reazione alla battuta del comico sull’alopecia della moglie di Smith, Jada Pinkett. “Ho passato gli ultimi tre mesi a ripensare a cosa è successo in quel momento. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Quattro mesi dopo loin diretta agli Oscar al conduttoreè tornato arsi pubblicamente con il comico, che appena due giorni fa aveva parlato in un’intervista dell’episodio con un perentorio “chiunque dica che le parole fanno male, non è mai stato preso a pugni in faccia”. E proprio le parole dihanno innescato il ritorno in, o meglio, sul web, diche perrsi ha usato una formula un po’ prevedibile dicendosi “profondamente pentito” e definendo “inaccettabile” la sua reazione alla battuta del comico sull’alopecia della moglie di, Jada Pinkett. “Ho passato gli ultimi tre mesi a ripensare aè successo in quel momento. ...

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - FQMagazineit : Will Smith si scusa ancora per lo schiaffo a Chris Rock: “Ho cercato di parlarci ma lui non vuole”. Poi, al pubblic… - GretaSalve : Will Smith si scusa con Chris Rock, che però non è pronto a parlare con lui.Will Smith ha esagerato, il gesto è gra… - iochecazzoneso : Will Smith si scusa dopo 4 mesi (già comunque lo aveva fatto durante il discorso per l'Oscar):'eh no doveva scusars… - invisibleMe84 : @Muu_kui -> della situazione ) comunque non puoi sapere per certo se per una questione delicata come una malattia,… -