LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: Evenepoel attacca e rimane in solitaria al comando! (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Continua a spingere Evenepoel nel tratto di falsopiano favorevole. 16.23 40 chilometri alla conclusione! 16.22 Erlaitz ha già creato tantissima selezione, non si aspetta l'ultimo tratto per fare la differenza. 16.20 Anche Simon Yates è rimasto da solo. Tira dritto Remco Evenepoel che non aspetta nessuno e prova a fare una cronometro fino al traguardo. 16.18 Sta rientrando sul terzetto degli inseguitori Bauke Mollema che ha già vinto questa corsa nel 2016. 16.17 Si stacca Uran: la salita è durissima in questo tratto. 16.16 Yates è ad una ventina di secondi da Evenepoel, mentre dietro c'è il quartetto formato da Uran, Sivakov, Rodriguez e Benoot. 16.14 In precedenza si era staccato anche Alejandro Valverde che rientra oggi dopo l'incidente.

