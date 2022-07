In Spagna abbigliamento casual per sostenere l’ambiente. E negli altri Paesi? (Di sabato 30 luglio 2022) Per l’ambiente via la cravatta. La Spagna sta attraversando un’estate da bollino rosso e così il presidente del governo Pedro Sanchez ha chiesto ai suoi connazionali di indossare un abbigliamento più informale, in modo da non sprecare l’energia, sempre più cara, e al tempo stesso fare del bene all’ambiente. Venerdì scorso si è presentato in conferenza stampa senza la cravatta (e con la camicia sbottonata) e ha invitato i connazionali a seguire il suo esempio in vista del piano di misure di risparmio energetico che Madrid si appresta a varare (dovrebbe essere approvato il 1° agosto). “Ho chiesto ai ministri, a tutti i dipendenti pubblici e vorrei chiederlo anche al settore privato, se non lo ha già fatto, di non indossare una cravatta quando non è necessario” sono le parole dell’esponente socialista arrivate nel giorno ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) Pervia la cravatta. Lasta attraversando un’estate da bollino rosso e così il presidente del governo Pedro Sanchez ha chiesto ai suoi connazionali di indossare unpiù informale, in modo da non sprecare l’energia, sempre più cara, e al tempo stesso fare del bene al. Venerdì scorso si è presentato in conferenza stampa senza la cravatta (e con la camicia sbottonata) e ha invitato i connazionali a seguire il suo esempio in vista del piano di misure di risparmio energetico che Madrid si appresta a varare (dovrebbe essere approvato il 1° agosto). “Ho chiesto ai ministri, a tutti i dipendenti pubblici e vorrei chiederlo anche al settore privato, se non lo ha già fatto, di non indossare una cravatta quando non è necessario” sono le parole dell’esponente socialista arrivate nel giorno ...

