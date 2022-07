Le acque custodiscono il vino

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 luglio 2022) In Italia hanno iniziato in Liguria, poi ci hanno provato nelle placidedel lago di Garda, poi nel burrascoso mare della baia di Capo Caccia, vicino ad Alghero, e oggi ilfinisce il suo processo produttivo riposando nelle acqua cristalline dell’oceano, nei pressi della barriera corallina. Il risultato, in termini di comunicazione, è assicurato: pensare a questo particolare affinamento è seducente e intrigante, e di sicuro dà a quella bottiglia un non so che di esotico che ci affascina e ci spinge alla prova. Ma ci sono anche risvolti tecnici interessanti, quando parliamo dell’incatinamento in profondità. Sotto lec’è una quantità di ossigeno molto inferiore rispetto all’atmosfera, che è uno dei maggiori nemici del. La pressione, invece, dipende da quanti metri di profondità si scende per far ...