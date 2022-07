Come si riorganizza Mosca ora che gli Himars hanno mandato in crisi la sua logistica (Di venerdì 29 luglio 2022) Il ponte Antonivsky sul fiume Dnipro, a nord-est di Kherson, era una delle vie attraverso cui l’esercito russo riforniva i propri mezzi pesanti e i propri battaglioni al fronte. Lo scorso 20 luglio sull’asfalto del ponte sono apparsi buchi larghi fino a un metro, i missili dell’esercito ucraino lo hanno colpito, trapassato e reso inagibile. Bombardamenti del genere non causano morti, e quindi tendono a non fare notizia, ma secondo molti analisti sono la prima preoccupazione di Mosca in Ucraina, perché significano che l’arrivo delle armi occidentali a lunga gittata può ridurre le capacità della logistica della Russia, e di conseguenza arrestarne l’avanzata. I lanciarazzi statunitensi Himars in mano all’esercito di Kyiv al momento sono una ventina e hanno due caratteristiche che li rendono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Il ponte Antonivsky sul fiume Dnipro, a nord-est di Kherson, era una delle vie attraverso cui l’esercito russo riforniva i propri mezzi pesanti e i propri battaglioni al fronte. Lo scorso 20 luglio sull’asfalto del ponte sono apparsi buchi larghi fino a un metro, i missili dell’esercito ucraino locolpito, trapassato e reso inagibile. Bombardamenti del genere non causano morti, e quindi tendono a non fare notizia, ma secondo molti analisti sono la prima preoccupazione diin Ucraina, perché significano che l’arrivo delle armi occidentali a lunga gittata può ridurre le capacità delladella Russia, e di conseguenza arrestarne l’avanzata. I lanciarazzi statunitensiin mano all’esercito di Kyiv al momento sono una ventina edue caratteristiche che li rendono ...

