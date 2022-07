Stranger Things 5, Will al centro della quinta stagione (Di giovedì 28 luglio 2022) . La storia inizia e finisce con lui. I fratelli Duffer confermano le anticipazioni. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 28 luglio 2022) . La storia inizia e finisce con lui. I fratelli Duffer confermano le anticipazioni. Tvserial.it.

alexaxwip : manifestando di svegliarmi con la collezione della champions di stranger things, un tatuaggio e delle air force - lapressata : nancy secondo me è uno dei personaggi migliori di stranger things, più di tanti osannati - chero_sene : @carrotflower__ io mi rifiuto di vedere stranger things preferisco vivere in questo mondo di omosessualità e gioia… - BaroneRock : Grazie a @Stranger_Things dopo 36 anni arriva il video, è la vittoria del grande Rock bistrattato all'epoca dalla… - carrotflower__ : non me ne frega davvero un cazzo di stranger things ma se rimpiango questi due? ogni giorno -