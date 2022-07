Pareggio nel finale: Finisce 2-2 (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli azzurri di mister Spalletti proseguano nella preparazione estiva a Castel di Sangro, in vista dell'esordio in campionato contro l'Hellas Verona. Nell'amichevole serale, giocata contro l'Adana Demirspor, i partenopei hanno trovato il vantaggio all'inizio del secondo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lozano sul grande assist di Kvaratskhelia, Pareggio siglato sul rigore da Mario Balotelli. All'87' e Sari a trasformare l'altro generoso penalty concesso. É la squadra Azzurra, infine, a trovare il Pareggio grazie all'autorite di Cokcalis su conclusione di Zerbin: termina 2 a 2 Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli azzurri di mister Spalletti proseguano nella preparazione estiva a Castel di Sangro, in vista dell'esordio in campionato contro l'Hellas Verona. Nell'amichevole serale, giocata contro l'Adana Demirspor, i partenopei hanno trovato il vantaggio all'inizio del secondo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lozano sul grande assist di Kvaratskhelia,siglato sul rigore da Mario Balotelli. All'87' e Sari a trasformare l'altro generoso penalty concesso. É la squadra Azzurra, infine, a trovare ilgrazie all'autorite di Cokcalis su conclusione di Zerbin: termina 2 a 2

