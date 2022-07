L’Ajax guarda in Italia e punta Lorenzo Lucca del Pisa (Di giovedì 28 luglio 2022) Ormai il calciomercato non ha più confini e non stupisce che un top club europeo come L’Ajax abbia messo gli occhi su un giovane talento del calcio Italiano che gioca in Serie B. Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 di proprietà del Pisa. Sempre molto attenti a scovare talenti in giro per l’Europa, i Lanceri di Amsterdam fanno sul serio e nelle ultime ore hanno puntato forte sull’attaccante dell’Under 21 azzurra. Il club olandese si è inserito a sorpresa negli ultimi giorni nella trattativa avanzata tra il Pisa e il Bologna, che sembrava ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa, presentando un’offerta di prestito con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni di euro – contro quella del Bologna ferma a 10. Ora il club emiliano tenterà il contro ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Ormai il calciomercato non ha più confini e non stupisce che un top club europeo comeabbia messo gli occhi su un giovane talento del calciono che gioca in Serie B. Si tratta di, attaccante classe 2000 di proprietà del. Sempre molto attenti a scovare talenti in giro per l’Europa, i Lanceri di Amsterdam fanno sul serio e nelle ultime ore hannoto forte sull’attaccante dell’Under 21 azzurra. Il club olandese si è inserito a sorpresa negli ultimi giorni nella trattativa avanzata tra ile il Bologna, che sembrava ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa, presentando un’offerta di prestito con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni di euro – contro quella del Bologna ferma a 10. Ora il club emiliano tenterà il contro ...

