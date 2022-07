Come sopravvivere all’attacco di uno squalo | I consigli che potrebbero salvarvi la vita (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli squali sono i re dell’oceano e non è poi così raro che durante l’estate si senta di incidenti in mare causati proprio da questi giganti. Solitamente gli squali non cacciano l’uomo, tuttavia sono in molte le vittime di attacchi violentissimi, molti hanno perso anche la vita. Se ci si reca al mare è dunque essere preparati nel caso di un incontro indesiderato con questa specie. Un esperto biologo marino, Ryan Johnson, ha svelato il modo migliore per sopravvivere ad un attacco: il primo requisito è non perdere mai il coraggio, dato che è assolutamente sconsigliato agire Come se fossimo una preda. Secondo l’esperto, “Se vi comportate da prede, loro vi tratteranno Come tali. Non andate nel panico, non muovetevi troppo e non scappate. Se rimanete tranquilli il 99,9% delle volte ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli squali sono i re dell’oceano e non è poi così raro che durante l’estate si senta di incidenti in mare causati proprio da questi giganti. Solitamente gli squali non cacciano l’uomo, tuttavia sono in molte le vittime di attacchi violentissimi, molti hanno perso anche la. Se ci si reca al mare è dunque essere preparati nel caso di un incontro indesiderato con questa specie. Un esperto biologo marino, Ryan Johnson, ha svelato il modo migliore perad un attacco: il primo requisito è non perdere mai il coraggio, dato che è assolutamente sato agirese fossimo una preda. Secondo l’esperto, “Se vi comportate da prede, loro vi tratterannotali. Non andate nel panico, non muovetevi troppo e non scappate. Se rimanete tranquilli il 99,9% delle volte ...

