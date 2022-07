Dl aiuti bis, ok Senato a scostamento bilancio per finanziarlo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con 193 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astensioni, è stata approvata in Aula al Senato la proposta di risoluzione n. 1 alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con 193 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astensioni, è stata approvata in Aula alla proposta di risoluzione n. 1 alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. ...

Il Decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsabili hanno deciso di farlo cadere.

Il governo trova 14,3 mld per finanziare il decreto Aiuti bis. Andranno a sostenere bollette, caro-benzina e bonus.

Il Bonus 200 euro raddoppia, tagli a bollette Iva e benzina: come sarà il decreto Aiuti bis, tutte le misure.

Aiuti bis. La pioggia di bonus non smette, anzi si intensifica. Meglio reiterare il bonus dei 200 € o azzerare l'Iva su pane, pasta, latte?