Roma, continuano gli scippi tra le strade del Centro: 6 arresti in poche ore (Di martedì 26 luglio 2022) Nonostante i continui controlli delle forze dell'ordine, gli scippi tra le strade del Centro non finiscono. Per la stagione estiva la Capitale ha accolto migliaia di turisti che, purtroppo, sono le prime vittime dei 'rapinatori di strada'. Approfittano del caos, della folla e, con le solite tecniche pensate nel dettaglio, rubano gli averi dei visitatori. Un fenomeno che da mesi sta tenendo impegnati, costantemente, i Carabinieri e che anche questa volta ha portato a più arresti. Gli arresti in Centro La tecnica è quasi sempre la stessa. Escono in gruppetti da due o tre. Due fanno la 'guardia' e capiscono se la persona è distratta, l'altro, con delicatezza e velocità, sfila il portafogli o ruba la borsetta della vittima che, molto spesso, si accorge troppo tardi ...

