Il cane che ha vegliato per un mese sul corpo senza vita della sua padrona morta in casa (Di martedì 26 luglio 2022) Da quella casa nella periferia di Mantova non arrivava un segnale di vita da tempo. I vicini che suonavano a quella porta potevano solamente percepire i versi del cane che viveva lì, insieme alla sua padrona. Latrati che si affievolivano sempre di più, perché l’animale era piano piano arrivato allo stremo a causa della denutrizione e della disidratazione. Perché lui era rimasto lì, a vegliare sul corpo di quella donna (59 anni) morta all’interno del suo box doccia. E lo ha fatto per oltre un mese, fino a quando i soccorritori non sono entrati in quella abitazione – dopo le segnalazioni – e si sono trovati di fronte quel corpo in avanzato stato di decomposizione. Mantova, il cane veglia per un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Da quellanella periferia di Mantova non arrivava un segnale dida tempo. I vicini che suonavano a quella porta potevano solamente percepire i versi delche viveva lì, insieme alla sua. Latrati che si affievolivano sempre di più, perché l’animale era piano piano arrivato allo stremo a causadenutrizione edisidratazione. Perché lui era rimasto lì, a vegliare suldi quella donna (59 anni)all’interno del suo box doccia. E lo ha fatto per oltre un, fino a quando i soccorritori non sono entrati in quella abitazione – dopo le segnalazioni – e si sono trovati di fronte quelin avanzato stato di decomposizione. Mantova, ilveglia per un ...

