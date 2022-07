Matrimonio ebraico | storia di un rito millenario ricco di fascino e cultura

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 25 luglio 2022) Life&People.it Siamo naturalmente portati a pensare al concetto delle nozze come ad un evento immutabile, con rigide caratteristiche e con una ritualità difficile da poter cambiare. I primi elementi a venirci in mente sono l’abito bianco della sposa, lo scambio degli anelli in chiesa, il lancio del bouquet. Ovviamente, questo rappresenta solo ilcristiano e cattolico dell’evento. Come organizzare diversamente uned una cerimonia dal forte impatto visivo ed emotivo oltre che di immenso valore simbolico? La cerimonia del: unantichissimo Più di ogni altro tipo di cerimonia religiosa simile, questo tipo di celebrazione vanta un significato particolarmente simbolico e una serie di caratteristiche specifiche che ne determinano ...