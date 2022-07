LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis!!! Azzurre settime nella 4×400. Stano d’oro nella 35 km (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE mondiali Atletica 2022 LA CRONACA DEL TRIONFO DI Stano MASSIMO Stano: “DEDICATO AD ANTOnella PALMISANO. nella MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “Stano IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 5.06: Per il Mondiale di Eugene è tutto ma la grande Atletica prosegue con i meeting internazionali e con gli Europei di Zurigo. Grazie per averci seguito e buona giornata! 5.05: Per l’Italia, l’oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia e un ottimo settimo posto per la 4×400 femminile 5.04: L’ultima giornata ha regalato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DEL TRIONFO DIMASSIMO: “DEDICATO AD ANTOPALMISANO.MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 5.06: Per il Mondiale di Eugene è tutto ma la grandeprosegue con i meeting internazionali e con gli Europei di Zurigo. Grazie per averci seguito e buona giornata! 5.05: Per l’Italia, l’oro di Massimo35 km di marcia e un ottimo settimo posto per lafemminile 5.04: L’ultima giornata ha regalato il ...

