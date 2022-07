Ismea: “In Europa prezzi carne bovina elevati per scarsa disponibilità” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – In Europa la scarsa disponibilità di capi bovini maturi mantiene i prezzi a livelli elevati. Tuttavia, l’inflazione ha iniziato a incidere sul consumo di carne bovina in molti paesi, sebbene nell’Europa meridionale ciò sia parzialmente compensato dal buon inizio della stagione turistica. La situazione produttiva in Italia riflette le conseguenze dell’aumento dei costi di alimentazione, con l’avvio al macello di un maggior numero di capi da riforma e con la flessione del peso medio dei capi provenienti dai cicli di ingrasso. E’ quanto si legge nel rapporto Tendenze e dinamiche recenti Bovino da carne di luglio 2022 di Ismea. I prezzi sono in evidente risalita e sopra le medie stagionali ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Inladi capi bovini maturi mantiene ia livelli. Tuttavia, l’inflazione ha iniziato a incidere sul consumo diin molti paesi, sebbene nell’meridionale ciò sia parzialmente compensato dal buon inizio della stagione turistica. La situazione produttiva in Italia riflette le conseguenze dell’aumento dei costi di alimentazione, con l’avvio al macello di un maggior numero di capi da riforma e con la flessione del peso medio dei capi provenienti dai cicli di ingrasso. E’ quanto si legge nel rapporto Tendenze e dinamiche recenti Bovino dadi luglio 2022 di. Isono in evidente risalita e sopra le medie stagionali ...

