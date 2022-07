Grande Fratello, ex concorrente dice addio all’Italia: il motivo della sua ‘fuga’ (Di lunedì 25 luglio 2022) Un ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di abbandonare l’Italia. Il motivo di questa scelta è chiarissimo: cos’è successo. Lei era un ex stella del Grande Fratello ed in questi anni ha fatto parlare di sé per la sua relazione con un noto calciatore italiano. Adesso colei che fu una gieffina ha deciso di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Un exdelha deciso di abbandonare l’Italia. Ildi questa scelta è chiarissimo: cos’è successo. Lei era un ex stella deled in questi anni ha fatto parlare di sé per la sua relazione con un noto calciatore italiano. Adesso colei che fu una gieffina ha deciso di L'articolo proviene da Inews24.it.

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - Lorena65902925 : @ipertao @RickyPalazzolo @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Non avevo dubbi che dietro al look dei ragazzi c è un ang… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Grande Fratello Vip 7 vi aspetta lunedì 12 settembre in prima serata su Canale 5 con al timone… - NicoZale18 : fratello l’accendiamo grande, anzi gigante, aspira e vai, questa non finisce mai - blogtivvu : Concorrenti Grande Fratello Vip: due fratelli famosi si candidano (e Signorini dovrebbe accettare subito!) -