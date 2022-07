Almeno 17 migranti sono morti in un naufragio al largo delle Bahamas (Di lunedì 25 luglio 2022) Domenica al largo delle Bahamas un’imbarcazione carica di migranti diretti da Haiti alla Florida è naufragata: sono morte Almeno 17 persone, incluso un bambino, e ci sono molti dispersi. È considerato il naufragio più grave nelle acque delle Bahamas dal Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Domenica alBahamas un’imbarcazione carica didiretti da Haiti alla Florida è naufragata:morte17 persone, incluso un bambino, e cimolti dispersi. È considerato ilpiù grave nelle acqueBahamas dal

