Mertens Inter, la risposta dei nerazzurri al possibile trasferimento. Ultime (Di domenica 24 luglio 2022) Mertens all'Inter a parametro zero? Arrivata la risposta da parte dei nerazzurri al possibile acquisto a zero del belga Dries Mertens è diventato a tutti gli effetti un giocatore a parametro zero. Nonostante le tante voci che davano l'ormai ex attaccante del Napoli vicino all'Inter, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera i nerazzurri non sarebbero attualmente Interessati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : L’#Inter non ha intenzione di prendere #Mertens, né qualsiasi altro attaccante. I nerazzurri: - devono vendere… - vivoperlinter : Mertens-Inter, nuovo contatto? Biasin dice tutto sul presunto interesse - Fede_Rico74 : Quindi Mertens a Napoli non avrebbe avuto garanzie di minutaggio con Spalletti, mentre all' Inter farebbe la quarta , quinta punta. - TizianoSperandi : Dries #Mertens si è svincolato dal #Napoli e ora cerca una squadra. Si sarebbe però aggiunta l’#Inter, che lo avreb… - ilpiana : Scoperto la fonte di #Belotti #Mertens usata dai principali giornali. P-Star7 Vecchia conoscenza. Solo per veri int… -