Verso il voto: le new entry (Di sabato 23 luglio 2022) di Erika Noschese Mancano poco più di due mesi al voto, i singoli esponenti dei vari partiti sono già in campagna elettorale ma ora non c'è tempo da perdere. Rispetto alla data inizialmente individuata, o meglio all'anno considerando il voto in programma per il 2023, partiti e coalizioni dovranno presto trovare una quadra. In quest'ottica, ci sono già i primi nomi. Forza Italia, orfana della ministra per il Sud Mara Carfagna sembra avere più agilità di movimento perché senza di lei verrebbero meno anche i veti che, da sempre, impone sui candidati. Dunque, via Mara ma resta l'incognita Gigi Casciello che potrebbe decidere di seguire la sua ministra, rinunciando alla poltrona. Al proporzionale dovrebbe essere riconfermata Rossella Sessa, subentrata in parlamento alla morte di Enzo Fasano. In casa Fratelli d'Italia tutto in alto mare: nel collegio di ...

