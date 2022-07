Il Reno in secca mette in crisi il trasporto di carbone e merci (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - L'ondata di caldo che colpisce l'Europa da oltre 10 giorni ha anche abbassato il Reno a un livello record dall'inizio del secolo causando gravi problemi alla circolazione delle merci e alla fornitura di acqua potabile. Il fiume, fra i più importanti del Vecchio Continente, è lungo oltre 1.200 chilometri e attraversa sei Stati: Svizzera, Austria, Liechtenstein, Francia, Germania e Paesi Bassi. La sua portata, che ha una media pari a 600.000 litri al secondo, è scesa sotto il record di 300.000 litri raggiunto durante l'ondata di calore del 2003. Da Basilea a Rotterdam, passando per Strasburgo e Colonia, il fiume fornisce acqua potabile a 30 milioni di persone e putroppo le previsioni per i prossimi giorni non sono buone: secondo il climatologo Mojib Latif, presidente della società tedesca del Club di Roma, bisogna infatti aspettarsi che il fiume ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - L'ondata di caldo che colpisce l'Europa da oltre 10 giorni ha anche abbassato ila un livello record dall'inizio del secolo causando gravi problemi alla circolazione dellee alla fornitura di acqua potabile. Il fiume, fra i più importanti del Vecchio Continente, è lungo oltre 1.200 chilometri e attraversa sei Stati: Svizzera, Austria, Liechtenstein, Francia, Germania e Paesi Bassi. La sua portata, che ha una media pari a 600.000 litri al secondo, è scesa sotto il record di 300.000 litri raggiunto durante l'ondata di calore del 2003. Da Basilea a Rotterdam, passando per Strasburgo e Colonia, il fiume fornisce acqua potabile a 30 milioni di persone e putroppo le previsioni per i prossimi giorni non sono buone: secondo il climatologo Mojib Latif, presidente della società tedesca del Club di Roma, bisogna infatti aspettarsi che il fiume ...

