Beautiful | anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2022 | l' ora della verità

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 23 luglio 2022) A, dopo settimane di bugie ed inganni da parte di Liam e Bill, laverrà finalmente verrà a galla con conseguenze devastanti per tutti. Stando alledal 24 al 30, infatti, mentre Thomas prometterà a Bill che si impegnerà affinché l'assassino di Vinny venga arrestato e lui lo prenderà in giro, Liam confesserà ad Hope di aver investito e ucciso Vinny. Poco dopo, durante la conversazione tra Thomas e Bill, durante la quale il giovane Forrester dirà allo Spencer di sospettare che possa addirittura essere stato anche lui ad uccidere il suo amico, arriverà Wyatt. Quest'ultimo chiederà spiegazioni a Bill che, come sempre, minimizzerà e cambierà argomento.puntate dal 24 al 30: Wyatt si ...