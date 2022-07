Il peggior nemico della destra è la convinzione di aver già vinto

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ildel centronon è il Partito Democratico, che deve inventarsi in fretta una campagna elettorale, o Enrico Letta, che si aggira triste e solitario nel campo che non c’è, orfano di Giuseppe Conte. Ilè la sicurezza die la vittoria elettorale in tasca, come se la propaganda sotto l’ombrellone fosse una pratica fastidiosa e sudaticcia da evadere in poche settimane. E poi via, sulle ali dello spirito sovranista, dentro le stanze dei ministeri per rottamare milioni di cartelle esattoriali, bloccare porti, abbassare tasse, cambiare le norme sulla concorrenza per i poveri balneari e tassisti, cancellare il reddito di cittadinanza. I leghisti non potranno essere così sfacciati da brindare a prosecco con gli amici di Mosca, anche perché i Fratelli ...