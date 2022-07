BOOM! Laura Pausini torna a The Voice Spagna (Di venerdì 22 luglio 2022) Laura Pausini (Foto Us) Laura Pausini è pronta ad una nuova avventura televisiva. Reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest, la cantante di Solarolo sta per prendere parte ad un notissimo talent show. Non Italia, bensì in Spagna. Damas y caballeros, signori e signore, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Laura Pausini sarà coach a La Voz, versione iberica di The Voice. La popstar torna a sedersi sulla poltrona girevole due anni dopo la sua ultima esperienza nel talent attualmente in onda su Antena 3. Prima di allora c’era stata nel 2015 (fu il conduttore spagnolo dell’epoca ad annunciarlo in un’intervista a DM) mentre nel 2018 aveva ricoperto il ruolo di giurata nella versione locale di X Factor. Le registrazioni ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 luglio 2022)(Foto Us)è pronta ad una nuova avventura televisiva. Reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest, la cantante di Solarolo sta per prendere parte ad un notissimo talent show. Non Italia, bensì in. Damas y caballeros, signori e signore, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chesarà coach a La Voz, versione iberica di The. La popstara sedersi sulla poltrona girevole due anni dopo la sua ultima esperienza nel talent attualmente in onda su Antena 3. Prima di allora c’era stata nel 2015 (fu il conduttore spagnolo dell’epoca ad annunciarlo in un’intervista a DM) mentre nel 2018 aveva ricoperto il ruolo di giurata nella versione locale di X Factor. Le registrazioni ...

