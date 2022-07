Agenzia ANSA

Nuove tensioni tra Baghdad e Ankara. Il primo ministro iracheno Mustafa al - Kadhimi ha, infatti, condannato il bombardamento di un resort nei pressi della citta' di Zakho, nella regione autonoma del ...... su tutti i pali della luce sventola laNo - Tav: bianca con il treno sanzionato da una ... Ogni tanto arriva odore di legna, di bestiame, di piante in fiore. Sono gli ultimi giorni di ... Bruciata la bandiera turca. Iracheni chiedono l'espulsione dell'ambasciatore - Mondo Nuove tensioni tra Baghdad e Ankara. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi ha, infatti, condannato il bombardamento di un resort nei ...Le aziende agricole italiane vicine al default rischiano di cadere nella rete degli usurai e delle agromafie, in un momento difficile in cui già mancano all’appello i cereali di Ucraina e Russia ...