(Di giovedì 21 luglio 2022) Lagarde concede all'Italia una protezione dagli spread ma con condizionalità pesanti: se la userà, finirà sotto sorveglianza. Certo non un benvenuto per il successore di. E l'Italia diventa già rischiosa come la Grecia

antonionota5 : Aria d'austerity. Il messaggio della #Bce a chi ha fatto cadere #Draghi: vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a… - MarioRo22315926 : RT @HuffPostItalia: Aria d'austerity. Il messaggio della Bce a chi ha fatto cadere Draghi: vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a posto… - gervasoni1968 : Giorgia Tsipras … Aria d'austerity. Il messaggio della Bce a chi ha fatto cadere Draghi: vi diamo lo scudo solo se… - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Aria d'austerity. Il messaggio della Bce a chi ha fatto cadere Draghi: vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a posto… - robertobarale63 : RT @HuffPostItalia: Aria d'austerity. Il messaggio della Bce a chi ha fatto cadere Draghi: vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a posto… -

L'HuffPost

"All'unanimità". Lo ripete due volte Christine Lagarde quando in conferenza stampa spiega che tutti i membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea si sono trovati d'accordo sull'...è il nuovo piano d'emergenza del governo Draghi per far fronte alla crisi energetica. La ... per far fronte alla crisi sia necessario intervenire su: riscaldamento econdizionata e ... Aria d'austerity. Il messaggio della Bce a chi ha fatto cadere Draghi: vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a posto (di G. Colombo) Lagarde concede all'Italia una protezione dagli spread ma con condizionalità pesanti: se la userà, finirà sotto sorveglianza. Certo non un benvenuto per il ...Tagli a luce e gas, abbassamenti di temperature e razionamenti. Potrebbe essere un autunno di «austerity» quello che si prospetta per i torinesi al rientro dalle vacanze . Si potrebbe arrivare alla ri ...