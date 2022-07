(Di mercoledì 20 luglio 2022) Da giorni non si fa altro che parlare del matrimonio giunto al capolinea tra l’ex capitano della Roma, Francesco, e, la conduttrice che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi. E mentre lei ora è in Tanzania con i figli, lontano dai riflettori, pare che la ‘crisi’ abbia colpito anche il piccolo schermo. O meglio, lopubblicitario della, che ha come testimonial dell’ammorbidente proprio la showgirl romana. Perchéhato locon? Stando a quanto scrive il sito Very Inutil People, pare che, noto marchio, abbia modificato lopubblicitario per renderlo ‘aderente’ alle notizie di attualità. Quelle che, ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - CorriereCitta : Ilary Blasi: Lenor cambia lo spot del detersivo dopo la separazione con Totti - infoitcultura : Ilary Blasi si separa da Totti e Lenor cambia la pubblicità -

Promosso da Consulcesi Club Se la rottura tra Francesco Totti esuona come la più eclatante, il sogno infranto dell'estate 2022, in Italia i divorzi non si sono mai fermati e anzi, dopo una lieve frenata 'per pandemia' tornano a crescere "...... il quale ha fatto il punto della situazione sulla separazione trae Francesco Totti . In questa occasione il giornalista ha anche contattato Nuccetelli, al quale ha fatto presente che ...Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine della loro lunga storia d'amore (venti anni insieme, di cio 17 di matrimonio), i riflettori dei media e del gossip nazionale sono punta ...Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Se la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi suona come la più eclatante, il sogno infranto dell'estate ...