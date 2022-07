Ultim’ora Bremer, offerta ufficiale della Juve: le cifre (Di martedì 19 luglio 2022) La telenovela di mercato Bremer potrebbe essere giunta alle sue battute finali. L’incontro di ieri tra l’Inter e il Torino sarebbe dovuto essere l’ultimo. E invece si è inserita prepotentemente la Juve nella pista Bremer, scombinando i piani del club nerazzurro. Nell’incontro di ieri, infatti, l’Inter avrebbe la sua ultima offerta per assicurarsi il centrale granata: 30 milioni di euro più il prestito di Casadei. Questa sarebbe dovuta essere l’ultima offerta dell’Inter, ma Gianluca Di Marzio fa sapere che stamani si sarebbe registrato un nuovo rilancio dei nerazzurri: il gioiello della primavera Casadei (valutato 7-8 milioni) passerebbe a titolo definitivo al Torino, seppur con diritto di recompra a favore dell’Inter. Bremer Juventus ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) La telenovela di mercatopotrebbe essere giunta alle sue battute finali. L’incontro di ieri tra l’Inter e il Torino sarebbe dovuto essere l’ultimo. E invece si è inserita prepotentemente lanella pista, scombinando i piani del club nerazzurro. Nell’incontro di ieri, infatti, l’Inter avrebbe la sua ultimaper assicurarsi il centrale granata: 30 milioni di euro più il prestito di Casadei. Questa sarebbe dovuta essere l’ultimadell’Inter, ma Gianluca Di Marzio fa sapere che stamani si sarebbe registrato un nuovo rilancio dei nerazzurri: il gioielloprimavera Casadei (valutato 7-8 milioni) passerebbe a titolo definitivo al Torino, seppur con diritto di recompra a favore dell’Inter.ntus ...

