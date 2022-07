Basket, Eleven Sports si aggiudica i diritti della Serie A maschile per il prossimo triennio (Di martedì 19 luglio 2022) Adesso è ufficiale. La Lega Basket Serie A ha comunicato di aver assegnato a Eleven Sports il pacchetto pay dei diritti audiovisivi domestici per le stagioni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, al termine della trattativa privata andata in scena lo scorso 12 luglio. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Nonostante il difficile periodo di pandemia che ha pesantemente penalizzato le ultime due stagioni, grazie al grande impegno dei club e ai loro importanti investimenti abbiamo raddoppiato il valore della licenza raggiungendo un totale complessivo di oltre 10 milioni di euro per il prossimo triennio. Si tratta di una conferma dell’accresciuto valore della Serie A a cui ha contribuito in queste ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Adesso è ufficiale. La LegaA ha comunicato di aver assegnato ail pacchetto pay deiaudiovisivi domestici per le stagioni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, al terminetrattativa privata andata in scena lo scorso 12 luglio. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Nonostante il difficile periodo di pandemia che ha pesantemente penalizzato le ultime due stagioni, grazie al grande impegno dei club e ai loro importanti investimenti abbiamo raddoppiato il valorelicenza raggiungendo un totale complessivo di oltre 10 milioni di euro per il. Si tratta di una conferma dell’accresciuto valoreA a cui ha contribuito in queste ...

